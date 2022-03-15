Перепутанная с другим ребенком в роддоме женщина нашла мать спустя 33 года

Удочеренная сразу после рождения женщина разыскала биологическую мать 33 года спустя

Жительница Австралии 33 года разыскивала биологическую мать после того, как ее отдали не той родительнице в роддоме. Об этом сообщает The Guardian.

Пенни Маккисон удочерили сразу после рождения. Поскольку медсестры перепутали ее с другим ребенком, рожденным в тот же день, в документах указали не ту мать. Когда Маккисон выросла, она захотела найти биологическую родительницу, и поиски привели ее к женщине, чье имя было записано в документах о рождении.

В течение почти 20 лет австралийка налаживала контакт с предполагаемой матерью, но, как она сама призналась, с каждым годом все отчетливее понимала, что совершенно не похожа ни на ту, что считает родительницей, ни на на других членов ее семьи. Чтобы убедиться в подлинности родства, женщины сделали ДНК-тесты, которые подтвердили опасения Маккисон — выяснилось, что их не связывают кровные узы.

Тогда австралийка продолжила поиски и во вторник, 15 марта 2022 года, узнала, чья она дочь. Оказалось, что у Маккисон греческие корни, и ее мать родом с полуострова Пелопоннес. «Я не смогу встретиться с матерью, потому что она сказала, что не хочет со мной общаться», — сказала Маккисон и добавила, что вместе с мужем и сыном все равно отправится в Грецию, чтобы получше познакомиться с родиной матери.

Ранее сообщалось, что жительница США решила разыскать дедушку, сделала ДНК-тест и раскрыла тайну своего происхождения. Тина Эннис, появившаяся на свет 18 мая 1964 года в штате Оклахома, сделала неожиданное открытие, когда получила результаты тестирования.