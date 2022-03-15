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Перепутанная с другим ребенком в роддоме женщина нашла мать спустя 33 года

Удочеренная сразу после рождения женщина разыскала биологическую мать 33 года спустя

Фото: Jorge Cabrera / Reuters

Жительница Австралии 33 года разыскивала биологическую мать после того, как ее отдали не той родительнице в роддоме. Об этом сообщает The Guardian.

Пенни Маккисон удочерили сразу после рождения. Поскольку медсестры перепутали ее с другим ребенком, рожденным в тот же день, в документах указали не ту мать. Когда Маккисон выросла, она захотела найти биологическую родительницу, и поиски привели ее к женщине, чье имя было записано в документах о рождении.

В течение почти 20 лет австралийка налаживала контакт с предполагаемой матерью, но, как она сама призналась, с каждым годом все отчетливее понимала, что совершенно не похожа ни на ту, что считает родительницей, ни на на других членов ее семьи. Чтобы убедиться в подлинности родства, женщины сделали ДНК-тесты, которые подтвердили опасения Маккисон — выяснилось, что их не связывают кровные узы.

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Тогда австралийка продолжила поиски и во вторник, 15 марта 2022 года, узнала, чья она дочь. Оказалось, что у Маккисон греческие корни, и ее мать родом с полуострова Пелопоннес. «Я не смогу встретиться с матерью, потому что она сказала, что не хочет со мной общаться», — сказала Маккисон и добавила, что вместе с мужем и сыном все равно отправится в Грецию, чтобы получше познакомиться с родиной матери.

Ранее сообщалось, что жительница США решила разыскать дедушку, сделала ДНК-тест и раскрыла тайну своего происхождения. Тина Эннис, появившаяся на свет 18 мая 1964 года в штате Оклахома, сделала неожиданное открытие, когда получила результаты тестирования.

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Евгения Черкасова
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