Еврокомиссар указал на необходимость реформирования ЕС для принятия новых членов

Еврокомиссар Рейндерс: вступление в ЕС новых членов потребует его глубокого реформирования

Вступление в Европейский союз (ЕС) новых членов потребует его глубокого реформирования. На такую необходимость указал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит РИА Новости.

«Это демонстрирует необходимость реформирования ЕС. Если нас будет так много, то мы не сможем работать в том же режиме, что и сейчас», — заявил еврокомиссар. По его словам, объединению нужно поменять правила принятия ключевых решений, которые на данный момент требует единогласия всех 27 стран-членов.

В то же время, по мнению Рейндерса, необходимо пересмотреть порядок назначения еврокомиссаров и, возможно, сократить их количество. Он добавил, что странам-кандидатам на вступление в объединение предстоит многое сделать в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Решение о предоставлении или отказе странам в статусе кандидата на вступление в объединение будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.