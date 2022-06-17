Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, рекомендация Еврокомиссии содержит условия, которые Киев должен выполнить для членства в ЕС. Решение о предоставлении или отказе Киеву в статусе кандидата на вступление в объединение будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Отмечается, что ускоренной процедуры принятия в ЕС не существует, для Украины этот процесс может занять более десяти лет.

Ранее Bloomberg писало, что ЕК выдвинет Украине и Молдавии ряд условий по их заявкам на членство в ЕС. Предполагалось, что они будут касаться принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией. После предоставления статуса кандидата на вступление в блок должны стартовать переговоры об условиях вступления.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Киева. Сообщалось, что против такого шага выступили Нидерланды и Дания. В то же время наиболее активно поддержали эту идею Польша и страны Балтии.

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