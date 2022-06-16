Еврокомиссия выдвинет Украине условия по заявке о членстве в Евросоюзе

Bloomberg сообщил, что ЕК выдвинет Украине и Молдавии условия по заявкам на членство в ЕС

Еврокомиссия выдвинет Украине и Молдавии ряд условий по их заявкам на членство в Европейский союз (ЕС), об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что ЕК «выдвинет этим странам условия в том, что касается принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией». После предоставления статуса кандидата на вступление в блок должны стартовать переговоры об условиях приема в сообщество.

Они могут продлиться от нескольких лет до нескольких десятков лет, пишет агентство. Быстрее всего в Евросоюз вступила Финляндия. Турция начала переговоры в 2005 году, и процесс до сих пор не завершен.

Также Еврокомиссия намеревается рекомендовать предоставить статус кандидата Грузии при выполнении ряда предварительных рекомендаций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процедура вступления Украины в Евросоюз требует времени. Украину ждет «долгий путь». Для его реализации обозначат ряд условий и дорожную карту, которую рассмотрит Еврокомиссия.