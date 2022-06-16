Макрон предсказал «долгий путь» вступления Украины в Евросоюз

Президент Франции Макрон заявил, что Украина не станет членом Евросоюза завтра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процедура вступления Украины в Евросоюз требует времени. Украину ждет «долгий путь», сообщил он в интервью телеканалу TF1.

Макроне объяснил, что если Украине предоставят статус-кандидата на вступление в Евросоюз, то сам процесс присоединения не станет быстрым. Для его реализации обозначат ряд условий и дорожную карту, которую рассмотрит Еврокомиссия.

«Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займет время. <...> Предстоит долгий путь. Но предоставление статуса кандидата — это уже сигнал надежды», — предсказал французский президент.

Ранее Макрон заявил о готовности Евросюза предоставить Украине статус кандидата. По его мнению, у организации нет права «сказать украинцам — "приходите позже"».