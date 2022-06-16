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Макрон раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз

Президент Франции Макрон заявил о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов предоставить Украине статус кандидата на членство в организации. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1.

Макрон раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз и заявил, что у объединения нет права сказать гражданам страны, чтобы они обратились с этим вопросом позже.

«Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам — "приходите позже". Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата [на вступление в ЕС]», — подчеркнул политик.

17 июня Еврокомиссия примет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, Молдавии и Грузии. Этот вопрос будут обсуждать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня, опираясь на рекомендации Еврокомиссии.

Ранее Макрон заявил, что четыре страны Европы поддержат статус кандидата на вступление в ЕС для Украины. Это Франция, Германия, Италия и Румыния.

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Марина Совина
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