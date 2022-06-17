Россиянам назвали даты летних гастрономических фестивалей страны

«Туту.ру» составил подборку летних гастрофестивалей в разных городах России

Россиянам перечислили самые интересные гастрономические фестивали, которые пройдут летом 2022 года в разных городах страны. Подборку составил сервис поездок и путешествий «Туту.ру», которая поступила в редакцию «Ленты.ру».

Среди мероприятий, запланированных в первом месяце лета, был назван фестиваль «ПапоротнИКРАб» на Камчатке (даты проведения с 13 по 26 июня), праздник Вяземского пряника в одноименном городе (19 июня) и столичный гастрофест «Вкус Москвы» (с 23 по 26 июня).

В первый день июля пройдет фестиваль «Уха на Оби» в деревне Нижние Нарыкары Ханты-Мансийского автономного округа, 2 июля состоится фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг» в Удмуртской республике. Фестиваль вишни «Вишневарово» в Тамбовской области запланирован с 15 по 16 июля, суздальский праздник огурца и фестиваль окрошки в Каменске-Уральском Свердловской области — 16 июля, фестиваль «Териберка» в Мурманской области — с 16 по 17 июля, «АХ! Фест» в Алтайском крае — с 25 по 26 июля.

1 августа состоятся сразу два гастрономических события: фестиваль плова в Дербенте и фестиваль виноградарства «Таманская лоза» на Тамани. День пряника в Тульской области запланирован на 6 августа, фестиваль карельских пирогов «Калитка» в Тверской области — 20 августа. Завершающими мероприятиями лета станут Kaliningrad Street Food в Калининграде с 26 по 28 августа и арбузный фестиваль в Камышине (в последних числах месяца). Осенний период откроет фестиваль «День сырка» в Кургане.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах с 23 по 26 июня пройдет фестиваль «Зеленое золото России-2022», на который съедутся пивовары со всех регионов страны. Ожидается, что в общей сложности его посетят более 10 тысяч человек.