Российские пивовары съедутся на фестиваль в Чувашии

В Чувашии пройдет фестиваль «Зеленое золото России-2022» для пивоваров

Пивовары со всех регионов России съедутся на фестиваль «Зеленое золото России-2022», который состоится в Чувашии. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили «Интерфаксу» в администрации главы региона Олега Николаева.

Мероприятие пройдет в столице региона Чебоксарах с 23 по 26 июня и будет приурочено к празднованию Дня республики. Ожидается, что в общей сложности его посетят более 10 тысяч человек — представители пивзаводов со всей страны, чувашские пивовары, а также местные жители.

«Фестиваль позволит продемонстрировать достижения отечественной пиво-безалкогольной отрасли пищевой промышленности, будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции», — заявил глава Чувашии.

В рамках мероприятия состоятся круглые столы, на которых пивовары и хмелеводы обсудят перспективы развития отрасли. Для посетителей на площадке организуют развлекательную программу и концерт.