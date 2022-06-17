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Российские пивовары съедутся на фестиваль в Чувашии

В Чувашии пройдет фестиваль «Зеленое золото России-2022» для пивоваров

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пивовары со всех регионов России съедутся на фестиваль «Зеленое золото России-2022», который состоится в Чувашии. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили «Интерфаксу» в администрации главы региона Олега Николаева.

Мероприятие пройдет в столице региона Чебоксарах с 23 по 26 июня и будет приурочено к празднованию Дня республики. Ожидается, что в общей сложности его посетят более 10 тысяч человек — представители пивзаводов со всей страны, чувашские пивовары, а также местные жители.

«Фестиваль позволит продемонстрировать достижения отечественной пиво-безалкогольной отрасли пищевой промышленности, будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции», — заявил глава Чувашии.

В рамках мероприятия состоятся круглые столы, на которых пивовары и хмелеводы обсудят перспективы развития отрасли. Для посетителей на площадке организуют развлекательную программу и концерт.

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Варвара Кошечкина
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