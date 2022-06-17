HBO приступила к работе над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу

HBO приступила к работе над сиквелом сериала «Игра престолов» про Джона Сноу

Американская сеть HBO приступила к работе над новым сиквелом сериала «Игра престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

События в новом проекте под названием «Престолы» будут посвящены одному из наиболее ярких персонажей «Игры престолов» Джону Сноу, которого, по информации издания, вновь сыграет Кит Харингтон. Ранее артист был дважды номинирован на премию Emmy в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».

Действие в сиквеле будет разворачиваться после основного сюжета, показанного в восьмом сезоне оригинального сериала. В данный момент разработка проекта находится на ранней стадии.

Сообщается, что «Престолы» станут седьмым проектом HBO, посвященным вселенной «Игры престолов». 21 августа этого года студия выпустит сериал «Драконы», который покажет события, произошедшие за 200 лет до основных действий в «Игре престолов».

В начале мая этого года каскадерша сериала «Игра престолов» подала в суд на создателей проекта и потребовала пять миллионов долларов.