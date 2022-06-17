Блогерша показала способ подогнать джинсы по фигуре за считаные секунды

Блогерша Бо Браун: подогнать джинсы по фигуре можно, продев пуговицу в шлевку на их поясе

Блогерша Бо Браун раскрыла способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по фигуре за считаные секунды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в зеленом лонгсливе и серых джинсах с высокой посадкой, продемонстрировав, что последние велики ей в области талии. Чтобы исправить данный недочет, инфлюэнсерша продела расположенную над гульфиком пуговицу в ближайшую шлевку на поясе, а затем застегнула штаны обычным образом.

Затем тиктокерша показала результат проделанной манипуляции. Так, брюки перестали спадать и топорщиться в упомянутой зоне.

Видео блогерши набрало 4,8 миллиона просмотров. Другие пользователи отметили, что данный лайфхак действительно является актуальным. «Не может быть! Ты только что решила мою насущную проблему», «Это та трудность, с которой я только что пыталась справиться», — заявили они.

В мае блогерша с никнеймом lulegret показала на видео легкий способ подогнать джинсы под фигуру. Так, тиктокерша проделала небольшие отверстия в двух частях на изнаночной стороне пояса брюк. Затем взяла шнурок, закрепила на одном его конце английскую булавку и продела вдоль пояса через полученное отверстие. После этого блогерша извлекла две части шнурка, примерила джинсы и завязала их на талии, продемонстрировав безупречную посадку.