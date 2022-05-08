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Блогерша показала легкий способ подогнать джинсы под фигуру

The Sun: блогерша показала способ уменьшить джинсы в талии с помощью шнурка и булавки

Кадр: @lulegret / TikTok

Блогерша показала легкий способ, который поможет подогнать джинсы под фигуру в считаные минуты. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом lulegret призналась, что испытывает трудности при покупке джинсов. По ее словам, модели, которые удачно садятся в области бедер и подходят по росту, зачастую большие в талии. По этой причине девушка придумала лайфхак, который позволит уменьшить изделие в талии с помощью шнурка и булавки.

В упомянутом ролике тиктокерша проделала небольшие отверстия в двух частях на изнаночной стороне пояса. Затем взяла шнурок, закрепила на одном его конце английскую булавку и продела вдоль пояса через полученное отверстие. После этого блогерша извлекла две части шнурка, примерила джинсы и завязала их на талии, показав безупречную посадку.

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Данное видео стало вирусным и набрало более 2,3 миллиона просмотров менее чем за 20 часов. Подписчики принялись высказываться в комментариях. «Ты хочешь сказать, что я зря выбросила свои любимые джинсы, которые стали мне велики», «Для этого существуют джинсы на резинке», «А есть какой-нибудь трюк для слишком тесных джинсов? Это моя проблема сейчас», — писали юзеры.

Ранее в мае блогерша показала простой способ подобрать правильный размер джинсов без примерки. Девушка подчеркнула, что данный метод позволит сэкономить время на шопинге. Юзерша порекомендовала сравнить длину пояса с расстоянием от кончиков пальцев до локтя. Оказалось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие.

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Полина Гераскина
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