Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

The Sun: блогерша показала способ определить размер джинсов с помощью руки

Блогерша показала простой способ, который позволит определить правильный размер джинсов без примерки с помощью руки. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом elimarie08 запечатлела лайфхак на камеру и сообщила, что данный метод поможет сэкономить время на шопинге и подобрать удачную посадку брюк. По наблюдению девушки, длина предплечья соответствует параметрам талии.

На размещенных кадрах пользовательница сети берет джинсы и помещает руку внутрь их пояса. Оказалось, что если между предплечьем и изделием остается зазор, то они слишком большие. «Если предплечье не помещается, значит, напротив, брюки будут вам малы», — добавила она.

Соответствующий ролик стал вирусным, набрав более 220 тысяч просмотров и более девяти тысяч лайков. Зрители принялись благодарить автора поста за предложенный лайфхак в комментариях. «Мой рост 173 сантиметра и этот способ всегда работает», «Я повторила — действует!», «Отличный совет», «Спасибо большое», «Благодарю тебя», — писали они.

В апреле стилистка Блэр из Нашвилла раскрыла способы правильно сочетать джинсы с обувью. Эксперт также перечислила ошибки в стиле, которые визуально портят фигуру. По мнению имиджмейкера, не следует заправлять «бойфренды» в ботинки, а также комбинировать ботильоны по щиколотку с укороченными джинсами.