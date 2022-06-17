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Народная милиция ДНР сдержала прорыв ВСУ под Макеевкой

Народная милиция ДНР смогла сдержать прорыв войск ВСУ под Макеевкой

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) сдержала прорыв войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Макеевкой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам очевидца, украинские подразделения попытались выйти из замыкающегося котла и прорвать окружение, но не смогли. «Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника», — пояснил он.

Официально донецкое командование о случившемся пока не сообщало.

Ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин связал усиление обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны Киева с недавним уничтожением 700 украинских солдат. Речь идет о ведении огня по жилым районам Донецка, Волновахи, Горловки и Ясиноватой и Макеевки.

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Алевтина Запольская
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