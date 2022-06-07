В ДНР объяснили усиление обстрелов жилых кварталов Донецка

Басурин связал усиление обстрелов со стороны ВСУ с уничтожением 700 украинских солдат

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин связал усиление обстрелов жилых кварталов Донецка со стороны Киева с недавним уничтожением 700 украинских солдат, пишет ТАСС.

По словам Басурина, «очень сильный обстрел» жилых кварталов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался после того, как Киев потерял порядка 700 человек и 100 единиц различной боевой техники.

«И после этого начался — от злобы, наверное, — [обстрел] жилых кварталов именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. (...) Это произошло на прошедшей неделе», — объяснил он в эфире телеканала «Россия-1» во вторник, 7 июня.

В то же время Басурин отметил, что украинские силовики «планировали определенные действия», однако силы ДНР «сработали на опережение».

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки как минимум девять мирных жителей погибли и еще 18 оказались ранены из-за обстрелов населенных пунктов республики со стороны ВСУ. Речь идет о ведении огня по жилым районам Донецка, Волновахи, Горловки и Ясиноватой и Макеевки.