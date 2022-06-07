В Донецке назвали число погибших из-за обстрелов за сутки

Представители ДНР в СЦКК заявили о девяти погибших гражданских из-за обстрелов за сутки

За прошедшие сутки как минимум девять мирных жителей погибли и еще 18 оказались ранены из-за обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Речь идет о ведении огня по жилым районам Донецка, Волновахи, Горловки и Ясиноватой и Макеевки. По ним было выпущено как минимум 605 реактивных ракет и артиллерийских боеприпасов. Среди погибших оказался один несовершеннолетний.

«Повреждено 43 домостроения в Киевском, Петровском, Куйбышевском, Ленинском и Калининском районах Донецка, Макеевке, Горловке, а также 14 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении. Число погибших военнослужащих в ведомстве не назвали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными участками для украинских войск остаются Запорожская область и Северодонецк. Он оценил ситуацию на этих участках как «угрожающую».

