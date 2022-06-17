Путин порассуждал о создании антиамериканского плацдарма в Мексике

Путин сравнил угрозы для РФ на Украине с созданием антиамериканского плацдарма в Мексике

Создание угроз для России на Украине сравнимо с тем, как если бы РФ создала антиамериканский плацдарм в Мексике, заявил президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция ведется на YouTube.

«Кроме того, начали создавать на Украине такой антироссийский плацдарм. Ну-ка попробуйте, мы начнем создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь там, на границах с Соединенными Штатами, в Мексике», — порассуждал Путин. Он также напомнил, что Россия в свое время убрала свои военные базы с Кубы, но Запад, по его словам, на это даже не смотрит, а создает угрозы для Москвы.

В ходе своего выступления глава государства также обвинил Запад в том, что он относится к другим странам как к колониям и заднему двору. Путин также указал, что Запад нарушает суверенитет других стран, и напомнил о бомбежках Югославии, операциях в Сирии, Ливии и Ираке.

В апреле член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США и НАТО с самого начала планировали сделать Украину плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, они все время накачивали Украину оружием.