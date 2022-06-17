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Британия одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава МВД Британии Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Глава МВД Британии Прити Патель одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения. Об этом сообщает The Guardian.

Министр внутренних дел королевства заявила, что Ассанж сохраняет право на подачу апелляции по решению об экстрадиции в течение двух недель. «Суды Великобритании пришли к выводу, что экстрадиция г-на Ассанжа не была бы репрессивной, несправедливой или злоупотреблением процессуальными полномочиями», — сказано в заявлении представителя МВД.

Юридическая команда Ассанжа приняла решение обжаловать решение Патель.

20 апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. До этого, 10 декабря 2021 года, соответствующее решение принял Высокий суд Англии и Уэльса.

Суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию.

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Анжелика Бережная
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