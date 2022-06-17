Минобороны заявило о сбитом украинском самолете Су-25 российскими ПВО

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского самолета Су-25 под Харьковом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, военный самолет был сбит в Харьковской области в районе Мазановки. Российские системы ПВО также перехватили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Точка-У» — она была сбита в небе над населенным пунктом Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, оборонное ведомство отчиталось о ликвидации восьми украинских реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в населенных пунктах над Донецкой и Луганской народными республиками.

Накануне Минобороны заявило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области станции радиоэлектронной борьбы ВСУ — она располагалась в районе города Пятихатки.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. 16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «цель номер один на Украине». По его словам, ею является защита Донбасса.