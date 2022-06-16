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Песков назвал «цель номер один на Украине»

Представитель Кремля Песков заявил, что «цель номер один на Украине» — защита Донбасса

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN назвал «цель номер один на Украине» для России.

По словам пресс-секретаря президента России, главная цель Москвы — защита Донбасса. Он отметил, что все больше людей выражает желание не связывать свое будущее с Киевом по мере освобождения территорий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине, заявив, что у российских властей не осталось выбора. «Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — сказал Лавров.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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Марина Совина
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