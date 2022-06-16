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Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине, заявив, что у российских властей не осталось выбора. Об этом он рассказал в интервью BBC Russia, текст которого был опубликован на сайте ведомства.

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент В.А.Зеленский заявил еще в сентябре 2021 года (вы не сообщали об этом своим зрителям?), что если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию», — сказал Лавров.

Однажды корреспондент CNN заявил Зеленскому, что полк «Азов» был внесен в списки экстремистских организаций в некоторых странах мира, напомнил министр. «Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть», — заключил Лавров.

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Алевтина Запольская
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