Лавров обвинил Запад в поставках оружия для убийства украинцев

Глава МИД России Лавров обвинил Запад в поставках оружия Киеву для убийства украинцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в поставках оружия Киеву, которым тот бомбит украинские города и убивает собственных граждан. Об этом он заявил в интервью BBC Russian.

«Украинский режим бомбит свое собственное население. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать», — сказал Лавров.

Министр также предложил журналисту-англичанину представить, что в Ирландской Республике могли бы запретить английский язык. «Как бы англичане себя ощущали?» — поинтересовался глава МИД.

Ранее Лавров объяснил низкий темп специальной военной операции России на Украине. По его словам, российские военные стараются максимально сберечь жизни людей.

