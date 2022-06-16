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Лавров обвинил Запад в поставках оружия для убийства украинцев

Глава МИД России Лавров обвинил Запад в поставках оружия Киеву для убийства украинцев

Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в поставках оружия Киеву, которым тот бомбит украинские города и убивает собственных граждан. Об этом он заявил в интервью BBC Russian.

«Украинский режим бомбит свое собственное население. А вы ему продаете оружие, чтобы он продолжал это делать», — сказал Лавров.

Министр также предложил журналисту-англичанину представить, что в Ирландской Республике могли бы запретить английский язык. «Как бы англичане себя ощущали?» — поинтересовался глава МИД.

Ранее Лавров объяснил низкий темп специальной военной операции России на Украине. По его словам, российские военные стараются максимально сберечь жизни людей.

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Алевтина Запольская
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