Глава МИД Лавров объяснил темп спецоперации России на Украине стремлением сберечь жизни

Темп специальной военной операции России на Украине объясняется стремлением максимально сберечь жизни людей. Об этом заявил Глава МИД России Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Операция развивается, я убежден, теми темпами, которые необходимы, чтобы максимально сберечь людей, минимизировать любые риски для мирных граждан, которые на этих территориях проживают», — заявил глава ведомства.

Лавров указал на ожесточенные действия со стороны украинских военных, которых тренировали западные инструкторы. «Многие из них пользуются всякими наркотическими препаратами, которые совершенно лишают их возможности испытывать страх и так далее», — добавил он.

4 июня глава МИД России заявил, что все задачи специальной операции России на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были решены с минимальными потерями в соответствии с приказом президента России Владимира Путина.

Синдром отмены: Россия



