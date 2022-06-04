Лавров заявил о решении всех задач России на «Азовстали» с минимальными потерями

Глава МИД России Лавров заявил о решении всех задач на «Азовстали» с минимальными потерями

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все задачи специальной операции РФ на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были решены с минимальными потерями в соответствии с приказом президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью «Радио и телевидение Республики Сербской», передает ТАСС.

«Мариуполь, "Азовсталь" — все задачи были решены, и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Владимир Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь"», — сказал глава ведомства, добавив, что в результате осады находившиеся там бойцы из батальона «Азов» «просто сдались».

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских бойцов. По данным Минобороны России, всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.