Минобороны заявило об уничтожении украинской станции радиоэлектронной борьбы

Минобороны отчиталось об уничтожении станции радиоэлектронной борьбы в Харьковской области

Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинская станция располагалась в районе города Пятихатки. Ракеты также поразили два пункта управления ВСУ и пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», добавил Конашенков.

В оборонном ведомстве также отчитались о поражении ракетами воздушного базирования украинской боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» — она располагалась в районе Барвенково в Харьковской области.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов НАТО во Львовской области. В числе ликвидированных были боеприпасы, которые предназначались 155-миллиметровым гаубицам М777.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 16 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал триггер для принятия решения о проведении спецоперации на Украине. По его словам, им послужил тот факт, что США не стали внимать предложениям России по безопасности.