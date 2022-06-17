Блогерша показала способ предотвратить появление пятен пота на одежде

Блогерша Палмер показала способ предотвратить появление пятен пота с помощью прокладок

Блогерша Кили Палмер показала способ предотвратить появление пятен пота на одежде. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На кадрах девушка в зеленом комбинезоне-рубашке берет гигиенические прокладки и закрепляет их клейкой стороной внутри изделия в области подмышек таким образом, чтобы впитывающая подушечка прилегала к коже. «Никто об этом не узнает», — подписала она видео.

Лайфхак Палмер стал вирусным и набрал более 330 тысяч просмотров в соцсети. Пользователи оставили под ним восторженные комментарии. «Это такая хорошая идея», «Никогда не думал об этом — это может изменить все, поскольку не придется носить только белое или черное», «Мне это понадобится в жизни», — высказались они.

В мае российский врач-косметолог Марият Мухина призвала использовать отечественный ботокс для борьбы с потом. Специалистка отметила, что данное средство применяется не только для устранения несовершенств лица, но и при гипергидрозе — повышенном потоотделении, которое обычно проявляется в области подмышечных впадин, ладоней и стоп. Кроме того, показанием для инъекций подобного типа служат непроизвольные движения или спазм мышц, а также хронический стресс. «Это действительно очень мощный препарат, который безвреден в больших дозах», — добавила собеседница издания, указав, что подобную процедуру можно проводить дважды в год.