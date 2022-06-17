В крымской пещере начались съемки фантастического фильма

В пещере «Таврида» в Крыму начались съемки фильма Ивана Шерстникова о палеонтологе

В пещере «Таврида» в Крыму начались съемки фантастической драмы о научных открытиях палеонтолога. Об этом пишет ТАСС.

Режиссер фильма Иван Шерстников признался, что идея создания картины пришла к нему из новостей об открытии пещеры при строительстве одноименной трассы в Крыму.

«В течение нескольких месяцев я придумал историю, по которой в пещере найдены кости не только доисторических животных, но и человека, и именно они повлияют на судьбу главной героини. И через соотношение работы и семьи в ее истории транслируется главный посыл фильма — ценность семьи, проблема "отдаления" от родственников, расставления приоритетов», — рассказал он.

Полнометражный художественный фильм расскажет историю вымышленного ученого-палеонтолога Ирины Ефремовой. По сюжету героиню пригласили изучить найденные в пещере «Таврида» необычные кости.

Ранее в июне сообщалось, что в Забайкалье летом стартуют съемки фильма по книге российского писателя Андрея Геласимова «Степные боги». Произведение рассказывает о жизни деда литератора, который воевал с Квантунской армией (военной группировкой императорской армии Японии в годы Второй мировой войны) в составе Первого Забайкальского фронта.

