Умер звезда фильма «Конформист» Жан-Луи Трентиньян

Французский актер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года

Умер французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян. Об этом сообщает Le Monde.

Звезда фильмов «Конформист» и «Мужчина и женщина» скончался в возрасте 91 года. Причина смерти не уточняется.

Супруга актера Мариан Хепфнер подтвердила его смерть и сказала, что он ушел из жизни в своем доме, в окружении близких.

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 года в городе Пьолан на юге Франции. В 19 лет он попал на представление пьесы «Скупой» Мольера в постановке Шарля Дюллена и оставил юридический факультет, чтобы заняться театральным искусством.

В 1956 году актер дебютировал в кино в фильме «Если парни всего мира...» Кристиан-Жака. В том же году Трентиньян снялся вместе с Брижит Бардо в ленте Роже Вадима «И Бог создал женщину». Среди других заметных ролей артиста — «Ночь у Мод», «Великолепная Анжелика», «Обгон», «Город потерянных детей» и «Любовь». Жан-Луи Трентиньян был лауреатом Берлинского кинофестиваля (фильм «Человек, который лжет») и премии «Сезар» («Любовь»).