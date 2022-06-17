Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер звезда фильма «Конформист» Жан-Луи Трентиньян

Французский актер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года

Фото: Sony Pictures Classics / Globallookpress.com

Умер французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян. Об этом сообщает Le Monde.

Звезда фильмов «Конформист» и «Мужчина и женщина» скончался в возрасте 91 года. Причина смерти не уточняется.

Супруга актера Мариан Хепфнер подтвердила его смерть и сказала, что он ушел из жизни в своем доме, в окружении близких.

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 года в городе Пьолан на юге Франции. В 19 лет он попал на представление пьесы «Скупой» Мольера в постановке Шарля Дюллена и оставил юридический факультет, чтобы заняться театральным искусством.

В 1956 году актер дебютировал в кино в фильме «Если парни всего мира...» Кристиан-Жака. В том же году Трентиньян снялся вместе с Брижит Бардо в ленте Роже Вадима «И Бог создал женщину». Среди других заметных ролей артиста — «Ночь у Мод», «Великолепная Анжелика», «Обгон», «Город потерянных детей» и «Любовь». Жан-Луи Трентиньян был лауреатом Берлинского кинофестиваля (фильм «Человек, который лжет») и премии «Сезар» («Любовь»).

Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Путин призвал не превращать города Донбасса в подобия Сталинграда
Излечившиеся от импотенции братья назвали эффективные способы борьбы с недугом
Путин рассказал о формировании Украины
Россиянин ворвался в магазин и покончил с собой на глазах у продавщицы
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.