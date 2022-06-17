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Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача

Под Волгоградом задержали мужчину, забившего двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача

Фото: СК РФ

В Волгоградской области 25-летнего жителя поселка Горный Балыклей задержали по подозрению в убийстве двухлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 17 июня нетрезвый россиянин разозлился из-за того, что его дочь плакала, и забил ее до смерти. 37-летняя мать девочки пыталась помешать мужу и спасти ребенка, однако мужчина избил и ее. Женщине удалось убежать от супруга к соседям и позвонить оттуда в полицию.

После задержания выяснилось, что ранее молодой отец был судим за умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Ранее в Воронеже суд приговорил к 12 годам колонии 34-летнюю мать, убившую семимесячную дочь из-за плача. По данным следствия, женщина вместе с ребенком пришла в гости к соседу, с которым ее муж распивал алкоголь, и присоединилась к ним. Спустя время ее супруг пошел домой, а подсудимая продолжила выпивать. Во время застолья ее дочь начала плакать и беспокойно себя вести, из-за чего мать разозлилась и несколько раз ударила девочку по голове. От полученных травм малышка скончалась на месте.

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Елизавета Новикова
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