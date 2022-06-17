Путин назвал нецелесообразными удары по украинским укрепрайонам под Донецком

Президент Путин назвал нецелесообразными удары по укрепрайонам Украины под Донецком

По мнению военных, наносить удары по Украинским укрепрайонам под Донецком нецелесообразно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия 24».

По его словам, штурм районов, откуда бьют по жилым кварталам, может привести к большим жертвам атакующих сил. Российские военные ведут работу по заходу в тыл, но это требует времени, подчеркнул президент.

При этом глава государства назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности. «Это гуманитарная проблема, но, я уверен, она будет решена», — сказал он.

Путин также заявил, что при проведении спецоперации Россия не должна превращать занятые города «в подобие Сталинграда».

Ранее в рамках своего выступления на ПМЭФ президент назвал вынужденным и трудным решение о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Путин подчеркнул, что это решение суверенной страны, у которой есть основанное на Уставе ООН право отстаивать свою безопасность.