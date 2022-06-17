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Путин назвал нецелесообразными удары по украинским укрепрайонам под Донецком

Президент Путин назвал нецелесообразными удары по укрепрайонам Украины под Донецком

Фото: РИА Новости

По мнению военных, наносить удары по Украинским укрепрайонам под Донецком нецелесообразно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия 24».

По его словам, штурм районов, откуда бьют по жилым кварталам, может привести к большим жертвам атакующих сил. Российские военные ведут работу по заходу в тыл, но это требует времени, подчеркнул президент.

При этом глава государства назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности. «Это гуманитарная проблема, но, я уверен, она будет решена», — сказал он.

Путин также заявил, что при проведении спецоперации Россия не должна превращать занятые города «в подобие Сталинграда».

Ранее в рамках своего выступления на ПМЭФ президент назвал вынужденным и трудным решение о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Путин подчеркнул, что это решение суверенной страны, у которой есть основанное на Уставе ООН право отстаивать свою безопасность.

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Константин Лысяков
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