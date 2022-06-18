Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия отменила отправку военных на миссию НАТО после видео оргии десантников

Британская армия отменила развертывание батальона в Боснии и Косово после видео с оргией

Фото: Shutterstock

Руководство британской армии отменило развертывание батальона парашютно-десантного полка в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Новый глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил решение исключить военнослужащих из миссии «временной утратой доверия» к батальону подразделения. В рамках развертывания войск НАТО на Балканы должны были отправить около 300 британских военных.

Однако генерал сообщил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных. Тем не менее он сказал, что подобное поведение «неприемлемо и наносит ущерб репутации армии, а также может быть истолковано как очернение женщин».

О происшествии в элитном парашютно-десантном полку стало известно 7 июня благодаря камерам видеонаблюдения. Инцидент произошел при участии женщины, которую бойцы тайно провели в собственные казармы. Военные устроили оргию на территории воинской части в Колчестере, графство Эссекс. На видео попали восемь военных, в то время как десятки сослуживцев наблюдали за процессом.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали сроки возобновления переговоров с Россией
На российской трассе в ДТП с автобусом и четырьмя машинами пострадали 11 человек
Минобороны назвало число пораженных районов сосредоточения украинских войск
В Крыму оценили новую стратегию Киева по возвращению полуострова военным путем
Внучка Светличной раскрыла подробности о самочувствии артистки
Минобороны России отчиталось об уничтожении украинских «Градов»
Белла Торн снялась в бюстгальтере Chanel и поразила поклонников
Еще одна страна захотела использовать российскую карту «Мир»
Стало известно о желании Слуцкого тренировать «Рубин» бесплатно
Стало известно о покушении на главу УСИН по Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.