Британия отменила отправку военных на миссию НАТО после видео оргии десантников

Британская армия отменила развертывание батальона в Боснии и Косово после видео с оргией

Руководство британской армии отменило развертывание батальона парашютно-десантного полка в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Новый глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил решение исключить военнослужащих из миссии «временной утратой доверия» к батальону подразделения. В рамках развертывания войск НАТО на Балканы должны были отправить около 300 британских военных.

Однако генерал сообщил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных. Тем не менее он сказал, что подобное поведение «неприемлемо и наносит ущерб репутации армии, а также может быть истолковано как очернение женщин».

О происшествии в элитном парашютно-десантном полку стало известно 7 июня благодаря камерам видеонаблюдения. Инцидент произошел при участии женщины, которую бойцы тайно провели в собственные казармы. Военные устроили оргию на территории воинской части в Колчестере, графство Эссекс. На видео попали восемь военных, в то время как десятки сослуживцев наблюдали за процессом.

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