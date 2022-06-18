ЦБ рассмотрит идею создания замены ApplePay и GooglePay

Банк России рассмотрит идею создания унифицированного платежного приложения

Центральный банк России рассмотрит идею создания унифицированного мобильного приложения для оплаты покупок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Ольгу Скоробогатову.

По словам специалиста, подобная инициатива была озвучена в рамках в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ее нужно проработать совместно с банками.

«Мы считаем возможным рассмотреть идею одного из банков по созданию некоего унифицированного мобильного приложения для проведения платежей», — сказала она.

В конце февраля стало известно, что российские банки, попавшие под западные санкции, останутся без ApplePay и GooglePay. В сообщении Центробанка указано, что клиенты Группы ВТБ, Совкомбанка, «Новикомбанка», Промсвязьбанка и «Открытия» не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Регулятор добавил, что средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент.