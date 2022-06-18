Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ рассмотрит идею создания замены ApplePay и GooglePay

Банк России рассмотрит идею создания унифицированного платежного приложения

Фото: Shutterstock

Центральный банк России рассмотрит идею создания унифицированного мобильного приложения для оплаты покупок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Ольгу Скоробогатову.

По словам специалиста, подобная инициатива была озвучена в рамках в Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ее нужно проработать совместно с банками.

«Мы считаем возможным рассмотреть идею одного из банков по созданию некоего унифицированного мобильного приложения для проведения платежей», — сказала она.

В конце февраля стало известно, что российские банки, попавшие под западные санкции, останутся без ApplePay и GooglePay. В сообщении Центробанка указано, что клиенты Группы ВТБ, Совкомбанка, «Новикомбанка», Промсвязьбанка и «Открытия» не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Регулятор добавил, что средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент.

Ударная волна
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В районе Северодонецка заметили дымный гриб химического происхождения
Словакия попросила Минобороны Чехии об охране своего воздушного пространства
Сухогруз у берегов российского города попросил о помощи
ЦБ рассмотрит идею создания замены ApplePay и GooglePay
Сдавшихся в плен руководителей «Азова» этапировали в Россию
Жительница Германии предстанет перед судом за плакат в поддержку Путина
Российские «Калибры» назвали смертоносным и точным оружием
Ласицкене пожаловалась на организацию всероссийского турнира в Чебоксарах
США захотели отправить Украине еще четыре РСЗО
В сети вспомнили открытие IKEA в России в 2000 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.