В Китае пообещали «переломать США ноги» в битве за Тайвань

Китайский журналист Сыма Нань заявил, что КНР одержит победу в битве с США за Тайвань

Китайский журналист Сыма Нань в беседе с порталом «Украина.ру» заявил, что КНР «переломает США ноги» в битве за Тайвань.

По его словам, Пекин считает тайваньский вопрос своим внутренним делом, а не делом международного обсуждения. «Решение проблемы Тайваня является священной миссией нашей Народно-освободительной армии. Независимо от того, будет ли это сделано силой или мирным путем», — сказал он.

Сыма уверен, что Соединенные Штаты намерены «что-то сотворить в Тайваньском проливе», чтобы остановить модернизацию КНР. По его мнению, если начнутся боевые действия, то китайская сторона одержит победу, так как «Народно-освободительная армия готовилась более 70 лет к войне в пределах 150 километров от побережья Китая».

Журналист отметил, что в ходе такого конфликта могут быть уничтожены три американских авианосных флота, база Соединенных Штатов на Гуаме, а также американские базы в Южной Корее.

«Но если в результате в битве за Тайвань будет поставлена под угрозу собственная мощь, если пальцы оторвет и ноги переломает, кто ж тогда опять будет слушать израненную и покалеченную Америку?» — сказал он.

Ранее аналитики телеканала CNN пришли к выводу, что Китай способен захватить Тайвань в случае попытки силового решения вопроса неподконтрольного ему острова, однако даже возможный успех достанется ему дорогой ценой. Авторы издания указали, что Китай превосходит Тайвань по числу войск и вооружения, включая те, которые могли бы предоставить союзники острова.