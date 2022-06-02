В США оценили способность Китая захватить Тайвань

CNN: Китай способен захватить Тайвань, но это произойдет дорогой ценой

Китай способен захватить Тайвань в случае попытки силового решения вопроса неподконтрольного ему острова, однако даже возможный успех достанется ему дорогой ценой, считают аналитики CNN.

Авторы издания указали, что Китай превосходит Тайвань по числу войск и вооружения, включая тех, которые могли бы предоставить союзники острова, в частности, США и Япония. Это означает, что, если Китай полон решимости захватить остров, он, вероятно, сможет это сделать, но захват произойдет чрезвычайно «кровавой» ценой для Пекина, говорят они. Аналитики сочли подобное вторжение более опасным и сложным, чем высадка союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Эксперты CNN также оценили морской, воздушный и наземный варианты китайского вторжения. Указывается, что Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом (около 360 боевых кораблей) и может использовать крупнейший гражданский флот для переброски военных и оружия. Однако для успеха Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна будет перебросить тысячи танков, орудий, бронетранспортеров через Тайваньский пролив шириной около 180 километров, что будет «долгой и опасной миссией, во время которой корабли будут легкой добычей», так как Тайвань обладает большим запасом противокорабельных ракет, полученных от США и производимых на острове.

По мнению Говарда Уллмана, бывшего офицера ВМС США, такая операция займет несколько недель, и, несмотря на морскую мощь Китая, ему просто не хватит военного потенциала и возможностей для полномасштабного десантного вторжения на Тайвань в обозримом будущем. Он счел, что Китаю потребуется более 1,2 миллиона военных. При этом Китай может также решить, что потери будут того стоить.

Отмечается, что Китай за счет почти 1600 боевых самолетов будет иметь превосходство и в воздухе, к чему, скорее всего, будет стремиться на ранней стадии конфликта. Тайваню здесь готовы помочь поставленные Соединенными Штатами зенитные ракеты Stinger и системы ПВО Patriot. Кроме того, за последние три года остров вложил значительные средства в производство собственных ракет. С другой стороны, отмечают аналитики, Китай будет иметь преимущество перед США из-за своей близости к Тайваню. По мнению американских военных, воздушный конфликт здесь может зайти в тупик.

Наземная операция НОАК сложна тем, что Китаю необходимо будет найти подходящее место для высадки, а Тайвань прекрасно знает их и давно соорудил там оборонительные укрепления. Десант с воздуха маловероятен, как утверждают аналитики, из-за отсутствия десантников в НОАК. Еще одной проблемой для китайских войск будет отсутствие у них боевого опыта. При этом отмечается, что и войска Тайваня не имеют такового.

Наконец, еще одним вариантом действий Китая называется захват отдаленных тайваньских островов или взятие под контроль воздушных и морских границ Тайваня и блокаду острова за счет этого. В таком случае Китай может заблокировать и конфисковать военную помощь от США как нарушение суверенитета страны. Правительству Тайваня же позволят функционировать в обычном режиме. Этот вариант, считают в CNN, имел бы преимущество для Китая в том, что мяч в вопросе о применении силы для снятия блокады был бы на стороне США.

По итогу, как считает директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла в США Бонни Глейзер, китайское вторжение на Тайвань маловероятно. По его мнению, у НОАК нет полной уверенности в том, что она может захватить и контролировать Тайвань.