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Назван способ завезти продукцию Coca-Cola в Россию

Титов заявил о возможности ввозить Coca-Cola в Россию по механизму параллельного импорта

Фото: Shutterstock

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в Россию с помощью механизма параллельного импорта. Об этом заявил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«При этом ввоз технологического оборудования по этому легализованному в РФ механизму — другая история», — заметил Титов.

Ранее компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola. «Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорилось в сообщении.

Компания выпускает товары Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Всего в России функционируют десять заводов.

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Варвара Кошечкина
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