Врач назвал наиболее подверженные деменции категории людей

Невролог Шахнович назвал наиболее подверженными деменции людей с ожирением и гипертонией

Всего существует три вида деменции, при чем они никак не связаны с возрастными особенностями. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович. Он также назвал категории людей, которые больше всего подвержены этому заболеванию.

Виды деменции

Первый тип называется сосудистой деменцией. По словам врача, в ее основе лежит нарушение целостности эластичности сосудистой стенки, которое приводит к тому, что определенные участки мозга перестают питаться кровью, из-за чего возникают омертвевшие участки. «Часто это бывает из-за повышения артериального давления, из-за сгущения крови, из-за нарушения липидного состава крови», — уточнил невролог.

Второй тип — это деменция, связанная с нормотензивной гидроцефалией. «Это обусловлено тем, что головной мозг начинает стареть, и его объемы уменьшаются. Уменьшение объема мозга автоматически приводит к увеличению желудочковой системы, в которой находится ликвора, и возникает такое состояние, как нормотензивная гидроцефалия, или раздавливание желудочков, когда желудочки мозга увеличиваются до таких размеров, что давят на головной мозг, и головной мозг начинает точно так же не выполнять свою основную функцию», — объяснил Шахнович.

Третий тип — болезнь Альцгеймера. Это наследственная деменция, которая может проявляться в любом возрасте, рассказал доктор. И она связана с тем, что гены Альцгеймера разрушают определенные структуры головного мозга.

На что обращать внимание

Первым двум типам наиболее подвержены пациенты с ожирением, сахарным диабетом, гипертонией, а также люди, которые работают на предприятиях тяжелой промышленности, где могут произойти отравления организма, в том числе головного мозга Виктор Шахнович врач-невролог, доктор медицинских наук

Чтобы выявить заболевание еще на ранней стадии, когда оно легче поддается лечению, врач посоветовал ежегодно проходить диспансеризацию, обязательно проверяя сосуды и артериальное давление, а также обращаться к медикам при малейших нарушениях памяти и подъемах давления:

«При малейших нарушениях памяти (забыли, например, предмет, фамилию человека) нужно прийти к врачу и проверить, почему это происходит. Вторая ситуация — при подъемах давления не думать: "Ничего страшного, пойду в аптеку спрошу таблеточку или к соседу". Давление-то нормализуется, но все равно возникает сосудистая недостаточность мозга. Один, два, три, четыре раза и возникают уже более крупные изменения, при которых значительно труднее помочь человеку».

Ранее ученые Университета Южной Австралии выявили способ предотвратить деменцию после того, как нашли причинно-следственную взаимосвязь между слабоумием и недостатком витамина D.