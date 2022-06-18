Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney

Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney. Об этом сообщает Variety.

Над новой кинокартиной будет работать продакшн-компания AGBO Джо и Энтони Руссо, которая создала «Мстителей: Финал».

Сейчас компания ищет сценаристов для «Геркулеса». Им предстоит адаптировать мультфильм 1997 года режиссеров Рон Клементс и Джон Маскер.

Саундтреки для картины написал Алан Менкен, который также работал над «Русалочкой», «Красавицей и чудовищем», «Покахонтас» и «Алладином».

Ранее сообщалось, что Гай Ричи захотел снять сериал по фильму «Джентльмены». По данным Deadline, кинематографист уже начал переговоры с компанией Netflix по поводу грядущего проекта. Он уже написал сценарий пилотной серии и намерен режиссировать первые два эпизода.

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