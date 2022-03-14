Режиссер Гай Ричи начал переговоры с компанией Netflix по поводу сериала «Джентльмены»

Британский режиссер Гай Ричи захотел снять сериал по фильму «Джентльмены». Об этом сообщает Deadline.

Утверждается, что кинематографист уже начал переговоры с компанией Netflix по поводу грядущего проекта. Он уже написал сценарий пилотной серии и намерен режиссировать первые два эпизода. Кроме того, Ричи планирует выступать в качестве исполнительного продюсера шоу.

«Джентльмены» вышли в 2019 году. Изначально планировалось, что это будет сериал, однако в итоге Ричи все же выпустил полнометражный фильм. До этого он также снимал сериал по своей ленте «Карты, деньги и два ствола 2».

Криминальная комедия «Джентльмены» рассказывает о наркобароне, который решает выйти из бизнеса. Главные роли в фильме исполнили Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи. В 2020-м году в России «Джентльмены» стали самой кассовой иностранной картиной. Проект собрал 1,2 миллиарда рублей при количестве зрителей в четыре миллиона человек.