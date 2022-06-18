Армия Израиля сообщила о выпущенной из сектора Газа ракете

Армия Израиля заявила, что выпущенная из сектора Газа ракета была перехвачена системой ПВО

Из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает РИА Новости.

Уточняется, что боевой снаряд был перехвачен системой противовоздушной обороны (ПВО). Как отмечает агентство, ранее сигнал о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа.

В мае 2021 года с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они выпустили более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. Взаимные обстрелы продолжались 11 дней.

В декабре 2021 года сообщалось, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Ракеты были выпущены по Сирии около со стороны Средиземного моря. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу.