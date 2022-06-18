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Армия Израиля сообщила о выпущенной из сектора Газа ракете

Армия Израиля заявила, что выпущенная из сектора Газа ракета была перехвачена системой ПВО

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает РИА Новости.

Уточняется, что боевой снаряд был перехвачен системой противовоздушной обороны (ПВО). Как отмечает агентство, ранее сигнал о возможном ракетном обстреле сработал в окрестностях города Ашкелон и районах на границе с сектором Газа.

В мае 2021 года с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они выпустили более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. Взаимные обстрелы продолжались 11 дней.

В декабре 2021 года сообщалось, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Ракеты были выпущены по Сирии около со стороны Средиземного моря. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу.

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Ксения Назарова
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