Израиль нанес удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военных.

«ЦАХАЛ в настоящее время атакует цели террористов в секторе Газа», — говорится в сообщении.

28 декабря сообщалось, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Ракеты были выпущены по Сирии около со стороны Средиземного моря. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу.