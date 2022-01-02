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Израиль нанес удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля: ЦАХАЛ в настоящее время атакует цели террористов в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военных.

«ЦАХАЛ в настоящее время атакует цели террористов в секторе Газа», — говорится в сообщении.

28 декабря сообщалось, что Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Ракеты были выпущены по Сирии около со стороны Средиземного моря. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу.

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Марина Совина
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