Израиль обстрелял сирийскую территорию вблизи российской авиабазы Хмеймим
Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирийской Арабской Республики.
Ракеты были выпущены по Сирии около 3:21 (в это время в Москве было 04:21) во вторник, 28 декабря. «Израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия», — отметили сирийские журналисты. Целью израильской армии была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. В результате попадания ракеты вспыхнул пожар. Это привело в большому материальному ущербу, уточнили в Сирии, однако сумма не сообщается.
Для отражения воздушной атаки использовали сирийские системы противовоздушной обороны.
Российская база Хмеймим, расположенная недалеко от Латакии, существует в Сирии с 2015 года. Она находится примерно в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.
Ранее израильские военные заявили об обстрелах со стороны Сирии.