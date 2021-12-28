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Израиль обстрелял сирийскую территорию вблизи российской авиабазы Хмеймим

Израиль выпустил ракеты по Латакии недалеко от российской авиабазы Хмеймим

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирийской Арабской Республики.

Ракеты были выпущены по Сирии около 3:21 (в это время в Москве было 04:21) во вторник, 28 декабря. «Израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия», — отметили сирийские журналисты. Целью израильской армии была контейнерная площадка в торговом порту в Латакии. В результате попадания ракеты вспыхнул пожар. Это привело в большому материальному ущербу, уточнили в Сирии, однако сумма не сообщается.

Для отражения воздушной атаки использовали сирийские системы противовоздушной обороны.

Российская база Хмеймим, расположенная недалеко от Латакии, существует в Сирии с 2015 года. Она находится примерно в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.

Ранее израильские военные заявили об обстрелах со стороны Сирии.

Алия Шарафутдинова
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