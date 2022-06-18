Жительница Германии предстанет перед судом за плакат в поддержку Путина

SHOT: жительницу Германии будут судить за плакат в поддержку Путина и СВО

Жительница немецкого Саарбрюккена Киара Шумахер предстанет перед судом за акцию поддержки спецоперации на Украине. Ей грозит три года тюрьмы за плакаты со словами благодарности российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет SHOT.

64-летнюю пенсионерку обвиняют в том, что она расклеила на окнах своего дома плакаты в поддержку российского лидера и спецоперации на Украине.

«Спасибо Путину за то, что он уберет нацистский режим, и Украина снова станет свободной. Уничтожение криминальных украинских структур крайне важно для всей планеты», — гласили баннеры.

Соседи пожаловались на женщину в полицию. Теперь пенсионерке грозит тюремное заключение сроком до трех лет за «поощрение и одобрение преступных деяний». Однако женщина с таким вердиктом не согласна и заявила, что не собирается отказываться от своих взглядов, несмотря на преследования.

Ранее в Словакии задержали бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за «одобрение действий России на Украине». Гарабин выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине. Национальное криминальное агентство (НАКА) обвинило экс-главу Минюста в уголовном преступлении.