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В Словакии задержали бывшего главу Минюста за одобрение действий Путина

Markiza: в Словакии задержали экс-главу Минюста за поддержку действий Путина на Украине

Фото: © Global Look Press

Входящее в состав полиции Словакии национальное криминальное агентство (НАКА) задержало бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за «одобрение действиям России на Украине». Об этом сообщает местный телеканал Markiza.

По информации медиа, ведомство обвинило экс-главу ВС в уголовном преступлении из-за опубликованного им в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) материала, где Гарабин выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине.

«В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как Путин», — написал Гарабин.

Ранее в Словакии заявили о решении отказаться от российского газа и нефти в ближайшем будущем, но Братислава пойдет на этот шаг, только если это будет технически осуществимо. О намерении словацких властей рассказал премьер-министр Эдуард Хегер. «Мы хотим отказаться от поставок газа и нефти из России как можно скорее. Это позиция Словакии, но она должна быть технически осуществимой», — сказал политик.

Марина Совина
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