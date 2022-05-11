Власти Словакии откажутся от российских энергоресурсов

Премьер Словакии Хегер заявил о намерении скорее отказаться от российского газа и нефти

Словакия в ближайшем будущем откажется от российского газа и нефти, но Братислава пойдет на этот шаг, только если это будет технически осуществимо. О намерении словацких властей рассказал премьер-министр Эдуард Хегер в эфире телеканала ТА3.

«Мы хотим отказаться от поставок газа и нефти из России как можно скорее. Это позиция Словакии, но она должна быть технически осуществимой», — заявил политик.

Он уточнил, что сейчас власти обсуждают с представителями ЕС временные рамки переключения поставщиков энергоресурсов, которые бы учитывали отсутствие у стран Центральной Европы выхода к морю и невозможность использования нефтяных и газовых танкеров.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть является вопросом нескольких дней. Бон также отметил, что надеется на скорое преодоление сомнений Венгрии по данном вопросу. Он признал, что многие европейские страны зависят от российской нефти, и поэтому им намного сложнее принять решение.