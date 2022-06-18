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В ЛНР объяснили отсутствие договоренностей по гумкоридору с «Азота»

Посол ЛНР заявил, что гумкоридор с «Азота» не открыт из-за отказа Украины прекратить огонь

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Договоренности об открытии гуманитарного коридора с комбината «Азот» в Северодонецке не достигнуты из-за отказа Украины прекратить огонь. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, основная угроза исходит не только с территории завода, но и с доминирующих высот в районе Лисичанска. «Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов. Местные жители указывают, что боевики "за речкой" устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай если кто-то выйдет с территории "Азота"», — объяснил он.

По словам Мирошника, для полноценной эвакуации мирных жителей с территории «Азота» необходимо уничтожить украинские позиции вокруг Лисичанска и снять угрозу обстрела Северодонецка и Рубежного.

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Варвара Кошечкина
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