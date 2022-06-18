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При хлопке газа под Красноярском пострадали четверо россиян

В Красноярском крае из-за взрыва газа в частном доме четверо россиян получили травмы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае четыре россиянина пострадали из-за хлопка газа. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в частном доме поселка Большие пруды. Из-за взрыва два человека получили тяжелые травмы, двое — травмы средней тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу, им оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства случившегося.

1 июня сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах произошел взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек.

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Владимир Седов
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