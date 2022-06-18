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Турции предсказали инфляцию под 80 процентов

Goldman Sachs: годовая инфляция в Турции может достичь 80 процентов

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Аналитики Goldman Sachs предсказали, что годовая инфляция в Турции может достигнуть 80 процентов. Об этом пишет Reuters.

По прогнозам аналитиков, после 80-процентного показателя инфляция в Турции должна будет снизиться до 60 процентов. Это объясняется так называемым благоприятным базовым эффектом. Национальная турецкая валюта потеряла 44 процента по отношению к доллару в прошлом году и еще 24 процента — в 2022 году.

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По итогам мая годовая инфляция в Турции разогналась, достигнув 73,5 процента, и стала рекордной за 24 года. Рост цен в 2022 году превысил максимальный показатель 1998 года, когда страна столкнулась с экономическим кризисом и перестановками в нестабильном коалиционном правительстве.

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Варвара Кошечкина
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