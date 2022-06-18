Санкции вынудили российскую элиту перестать летать в Европу

NYT: российские частные самолеты стали чаще летать в Дубай после введения ЕС санкций

Российская бизнес-элита после начала специальной военной операции на Украине стала меньше летать в европейском направлении. Об этом пишет издание The New York Times.

Аналитики отмечают, что до 24 февраля частные самолеты россиян чаще всего вылетали из Москвы в такие европейские города, как Париж, Милан и Женева. Однако после введения санкций и закрытия воздушного пространства Европы маршруты бизнес-джетов вынуждены были резко поменяться — теперь фиксируется рост числа полетов в Среднюю Азию и на Ближний Восток.

Новым самым популярным местом для российских богачей стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). До 24 февраля только три процента частных рейсов летали по данному направлению, после начала боевых действий на Украине этот показатель начал расти. Так, к началу мая уже 14 процентов бизнес-джетов летали в Дубай. Также теперь обеспеченные россияне чаще летают в Казахстан, Азербайджан и Турцию.

Ранее в Минтрансе предсказали, что отток российских пилотов на работу за границу может привести к нехватке летного состава в стране. Ежемесячно в ведомство поступает около 70 обращений от зарубежных авиавластей с просьбой подтвердить сертификат специалиста, что указывает на количество пилотов, ищущих работу в иностранных компаниях.