Умер российский художник Анатолий Канушкин

Российский художник и искусствовед Анатолий Канушкин скончался в 85 лет в Москве

На 86-м году жизни умер российский художник и искусствовед Анатолий Канушкин. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, живописец скончался в квартире в центре Москвы. Там он жил со своей женой Марией Наумовой. Работы Канушкина выставляются в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в частных коллекциях в России и за границей.

Канушкин родился в Москве в 1937 году. Он поступил в Московскую среднюю художественную школу при институте имени Сурикова в 1950-м. Затем по 1961 год обучался в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года. Канушкин был членом Союза художников с 1977 года. Живописец писал пейзажи, натюрморта, интерьеры и портреты.

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