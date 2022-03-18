Умер народный художник России Григорий Ястребенецкий

Скульптор и народный художник России Григорий Ястребенецкий умер на 99-м году жизни

Умер скульптор, академик Российской академии художеств и народный художник России Григорий Ястребенецкий. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский, Ястребенецкий скончался ночью 18 марта на 99-м году жизни. До этого скульптор лежал в больнице. Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

«Профессор, скульптор, патриарх, окруженный молодежью, — это для меня [образ] Григория Даниловича и его мастерской. У него мастерская была за портиком большим. Этот портик придавал его мастерской в академическом саду такую монументальность и особую связь с классикой», — сказал Михайловский о творческой мастерской скульптора в Санкт-Петербургской академии художеств.

Григорий Ястребенецкий родился 29 октября 1923 года в Баку. 2 июля 1941 года он был призван в действующую армию, направлен на Ленинградский фронт и впоследствии пережил блокаду Ленинграда. Тема Великой Отечественной войны стала основной в его творчестве.

Ястребенецкий был автором памятника «Безымянная высота» на Ивановских порогах, мемориала в крепости «Орешек» под Шлиссельбургом, мемориального комплекса на месте концентрационного лагеря в Нойгаме, мемориального комплекса на немецком кладбище в деревне Сологубовка под Санкт-Петербургом.