Сенатор Клишас: возрождение брендов «Волга» и «Победа» вселяет больший оптимизм чем Lada

Глава конституционного комитета Совета федарации Андрей Клишас положительно оценил возрождение российских автомобильных брендов «Волга» и «Победа». Об этом в субботу, 18 июня, сенатор написал в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, возрождение этих брендов вселяет больший оптимизм чем Lada. В ответ на это митрополит Клинский Леонид Горбачев в своем Telegram-канале написал: «Дорогой Андрей Александрович! Ждем Вас на Волге с Победой!».

«Меня всегда ждите только с Победой, на Волге, на Енисее, на Ниле у Вас, Владыка»,— ответил на это Андрей Клишас.

17 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа».